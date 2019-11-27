رياضة | الكويت تسقط السعودية بثلاثية قاتلة في كأس الخليج العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تسقط السعودية بثلاثية قاتلة في كأس الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الكويت فوزا ثمينا على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف وقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

وافتتح أحمد الظفيري أول أهداف اللقاء لصالح منتخب الكويت بتمريرة حاسمة استقرت في شباك السعودية عند الدقيقة 43.

وسجل سامي الصانع الهدف الثاني عند الدقيقة 46، قبل أن يحرز مبارك الفنايني الهدف الثالث من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى السعودية عند الدقيقة 90.

فيما أحرز فراس طارق هدف السعودية الوحيد في الوقت بدل الضائع، ليعلن حكم اللقاء فوز المنتخب الكويتي على السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويتواجد منتخبي السعودية والكويت في المجموعة الثانية رفقة منتخبات البحرين، وعمان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر، والعراق، والإمارات، اليمن.

وكانت بطولة كأس الخليج العربي قد انطلقت، مساء أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.