رياضة | أهداف مباراة - السعودية 1 × 3 الكويت | خليجي 24

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - السعودية 1 × 3 الكويت | خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المنتخب الكويتي لكرة القدم على نظيره السعودي بثلاثة أهداف في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء في مستهل مشوارهما بكأس الخليج العربي "خليجي 24".

تقدم أحمد الظفيري للكويت في الدقيقة 43 قبل أن يعزز زميله سامي الصانع تقدم "الأزرق" في الدقيقة 45+1، وفي الدقيقة 90 اختتم مبارك الفنيني ثلاثية الأزرق، قبل أن يسجل فراس البريكان هدف حفظ ماء الوجه للأخضر في الدقيقة 90+6.

وبتلك النتيجة تصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية بثلاث نقاط فيما تذيلت السعودية المجموعة بلا رصيد خلف عمان والبحرين ولكل منهما نقطة واحدة بعد تعادلهما بدون أهداف.