رياضة | مران الأهلي في تونس- السفير يحضر.. وفايلر يعقد جلسة مع اللاعبين وتقسيمة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي في تونس- السفير يحضر.. وفايلر يعقد جلسة مع اللاعبين وتقسيمة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نبيل حبشي سفير مصر في تونس على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية.

جاء حضور السفير المصري في تونس لمران الأهلي لدعم الفريق الأحمر قبل مباراته المقبلة أمام النجم الساحلي والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل مهندي مجدي رئيس بعثة الأهلي في تونس وخالد مرتجي وممدوالجارحي عضوا مجلس الإدارة السفير المصري في مران اليوم.

وفي سياق متصل عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران.

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وتحدث فايلر مع لاعبيه عن بعض الأمور الهامة والخاصة بمباراة النجم الساحلي وواجبات كل لاعب في المباراة، وضرورة التركيز في اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعقب الجلسة خاص لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص بينكيل على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال هذه الفقرة وتجهيزهم جيدًا لمواجهة النجم الساحلي.

وأجرى المدرب السويسري تقسيمة قوية للاعبين على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر..

وشهدت التقسيمة حماسًا كبيرًا من اللاعبين ووضحت رغبتهم في كسب ثقة المدير الفني للتواجد في مباراة الجمعة.