رياضة | ورطة في النصر بسبب مدة غياب الخماسي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة في النصر بسبب مدة غياب الخماسي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن آخر تطورات إصابة خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالناظي؛ حمد المنصور، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله الخيبري، و عبدالله مادو.

وأعلن النصر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعبين أثبتت، أن المنصور يحتاج إلى فترة راحه تتراوح من أسبوعيت إلى ثلاثة أسابيع لعدم تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخد، إلى جانب حاجه الجبرين لنفس المدة لتشابه إصابتهما.

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كما بين الكشف الطبي أن عبدالرحمن العبيد يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهليلي وطبيعي لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، بيبب الإصابة بتمزق في عضلة الساق التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي، فيما تتراوح مدة غياب عبدالله الخيبري ما بين 3 إلى 4 أسابيع للتعافي من تمزق في العضلة الخلفية للركبة.

ومن المنتظر أن يخضع عبدالله مادو لفحص طبي للوقوف على وضع إصابته، بعدما خاض مباراة فريقه الأخيرة أمام الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتواجد النصر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.