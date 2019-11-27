رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي ضد نابولي.. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool salah

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أعلن المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : جوميز - فان دايك - لوفرين - روبرتسون.

خط الوسط : هندرسون - ميلنر - فابينهو.

خط الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.

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ترتيب مجموعة ليفربول ونابولي :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب تلك المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق نابولي الإيطالي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سالزبورج النمساوي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل فريق جينك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق نابولي :-

ماريت، الان، ماريو روي، فابيان لويز، لوزانو، ميرتينز، ماكسيموفيتش، زينليسكي، دي لورينزو، كوليبالي، مانولاس.

نتيجة مباراة ليفربول ضد نابولي :-

وكان فريق نابولي الإيطالي قد نجح في تحقيق فوزا هاما على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعادل الفريق الإيطالي مع سالزبورج بالجولة الماضية، وحقق فريق ليفربول الفوز على فريق جينك في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.