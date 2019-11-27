رياضة | عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1- الأهلي 12 نقطة
2- بيراميدز 11 نقطة
3- المقاولون العرب 10 نقاط
4- الزمالك 10 نقاط
5- حرس الحدود 9 نقاط
6- المصري 7 نقاط
7- الاتحاد السكندري 7 نقاط
8- مصر المقاصة 7 نقاط
9- الإسماعيلي 6 نقاط
10- الانتاج الحربى 6 نقاط
11- نادي مصر 6 نقاط
12- سموحة 6 نقاط
13- طنطا 6 نقاط
14- أسوان 5 نقاط
15- الجونة 4 نقاط
16- انبي 4 نقاط
17- طلائع الجيش 3 نقاط.
18- وادي دجلة 3 نقاط.