رياضة | عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

1- الأهلي 12 نقطة 2- بيراميدز 11 نقطة 3- المقاولون العرب 10 نقاط 4- الزمالك 10 نقاط 5- حرس الحدود 9 نقاط 6- المصري 7 نقاط 7- الاتحاد السكندري 7 نقاط 8- مصر المقاصة 7 نقاط 9- الإسماعيلي 6 نقاط Advertisements 10- الانتاج الحربى 6 نقاط 11- نادي مصر 6 نقاط 12- سموحة 6 نقاط 13- طنطا 6 نقاط 14- أسوان 5 نقاط 15- الجونة 4 نقاط 16- انبي 4 نقاط 17- طلائع الجيش 3 نقاط. 18- وادي دجلة 3 نقاط.

Advertisements