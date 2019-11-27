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رياضة | عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم الأهلي يتعرض لإصابة قوية قبل موقعة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 1- الأهلي 12 نقطة 

 2- بيراميدز 11 نقطة 

 3- المقاولون العرب 10 نقاط 

 4- الزمالك 10 نقاط

 5- حرس الحدود 9 نقاط

 6- المصري 7 نقاط 

 7- الاتحاد السكندري 7 نقاط 

 8- مصر المقاصة 7 نقاط

 9- الإسماعيلي 6 نقاط 

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 10- الانتاج الحربى 6 نقاط 

 11- نادي مصر 6 نقاط

 12- سموحة 6 نقاط 

 13- طنطا 6 نقاط 

 14- أسوان 5 نقاط

 15- الجونة 4 نقاط 

 16- انبي 4 نقاط 

 17- طلائع الجيش 3 نقاط.

 18- وادي دجلة 3 نقاط.

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