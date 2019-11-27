رياضة | مفاجأة كبري في تشكيل برشلونة أمام دورتموند.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند بث مباشر barcelona live

أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : فيربو - لانجليت - أومتيتي - سيرجو روبرتو.

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكتيتش - عثمان ديمبلي.

Advertisements

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند :-

وكانت قد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الماضية على الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق برشلونة الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ترتيب مجموعة برشلونة وبوروسيا دورتموند :-

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مثلهما، بينما يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.