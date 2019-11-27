رياضة | 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد أبو المجد

ينتظر عشاق كرة القدم فى جميع انحاء العالم مباراة ليفاربول ضد نابولي التي سوف تلعب فى إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا 2020، التي ستجمع بينهم اليوم، الاربعاء 27112019 بملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة "بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي" كما تعود متابعيها فى جميع المباريات الهامة.

تعرض ليفربول لهزيمة مخيبة في المباراة الأولي أمام نابولي بهدفين دون رد فى دوري أبطال أوروبا لذلك تعتبر هذه المبارة كثأر ورد اعتبار من رفاق الدولي المصري محمد صلاح .

ترتيب ليفربول فى مجموعته بدوري أبطال أوروبا



1- يتصدر ليفربول الأنجليزي ترتيب مجموعته برصيد تسعة نقاط.

2- نادي نابولي يستحوز المركز الثاني برصيد ثماني نقاط.

3- نادي سالزبورغ ياتي فى المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

4- ياتي نادي جينك فى المركز الأخير برصيد نقطة وحدة.

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مباراة ليفربول ونابولي

تبث مباراة ليفربول ونابولي اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر صباحًا من يوم الخميس حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت الأولي الرياضية، قناة بي أن سبورت 2 beIN sport.

القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة ليفربول ونابولي



1- قناة Idman TV Azerbaijan

القمر الصناعي: AzerSpace 46°E

التردد: 11175 أفقي



2- قناة ارينا سبورت - ARENA SPORT2

القمر الصناعي: أسترا 3 A

التردد: 11798



3- قناة IRIB Varzesh TV

القمر الصناعى: Intelsat 62°E

التردد: 11555

