اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

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يلتقي فريقي برشلونة وبروسيا دورتموند في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، مواجهة نارية علي ملعب الكامب نو في إسبانيا ، البارسا متصدر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط ، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم ، مباراة الجولة الماضية كانت أمام فريق سلافيا براج في الخامس من شهر نوفمبر الجاري ، وإنتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف ، مباراة هامة للفريق الكتالوني اليوم حتي يتمكن من الإستمرار علي صدارة المجموعة ، أما فريق بروسيا دورتموند فيحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقي الهزيمة في مثلها.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وبروسيا دورتموند في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق علي محمد علي..

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مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند مباشر

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تشكيلة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في لقاء الإياب هي كلا من : شتيغين ، روبيرتو ، لينغليت ، اومتيتي ، فيربو ، بوسكيتس ، دي يونغ ، راكيتيتش ، ميسي ، سواريز ، ديمبلي.

تشكيلة دورتموند ضد برشلونة : بوركي ، بيسززك ، أكانجي ، هوملز ، سكولز ، فيغل ، ويتسل ، جوريرو ، براندت ، حكيمي ، رويس.