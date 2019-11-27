اونلاين | KOOORA مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا LIVE

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يقدم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 اون لاين ماتش برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في لقاء هام وقوي ومثير يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر بتوقيت ابو ظبي، ويدخل النادي الكتالوني المباراة ولا خيار أمامه سوى السعي والفوز كونه يمتلك 8 نقاط بالرغم من أنّه يحتل صدارة المجموعة بثماني نقاط إلا أنه في حالة الخسارة فسيضع نفسه في موقف صعب خاصة وأنّ الفريق الألماني يمتلك 7 نقاط وسيتبقى جولة وحيدة لذا فلا خيار امامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة، في المقابل يدخل دورتموند المباراة وهو في جعبته 7 نقاط ويتسلح بسلاح الأرض والجمهور، فيما يأتي إنتر ميلان الإيطالي ثالثا برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد سلافيا براج أسفلهم بنقطتين، لذلك على سبيل المثال حال خسر برشلونة سيكون لدى بوروسيا 10 نقاط بالصدارة، مع انتصار إنر المتوقع هو الأخر سيكون لديه 7 نقاط، مما سيهدد من وضع برشلونة مع تبقي جولة، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت ماكس الرياضية ، وسيعلق عليها المعلق الشهير علي محمد علي.

برشلونة Vs بوروسيا دورتموند.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : كامب نو .

المعلق : علي محمد علي .

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نتيجة مباراة الذهاب : بوروسيا دورتموند (0-0) برشلونة.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا