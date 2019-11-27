اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش البارسا BEIN مجانا

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KOORA STAR يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية تجمع بين فريقي برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم كليمنت توربين، فى لقاء قوي يسعي فيه الفريقين للتأهل للدور القادم من البطولة الأقوي أوروبيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا KOORA 7ASRY، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR.

YALLA SHOOT بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة اليوم KOORA GOAL.

KOORA STAR موعد مباراة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألمانى YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم YALLA SHOOT.

KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا

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KOORA ONLINE يحل فريق بوروسيا دورتموند الألمانى ضيف ثقيل على نظيره برشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألمانى YALLA SHOOT.

ترتيب المجموعة قبل مباراة برشلونة الإسبانى وبوروسيا دورتموند الألمانى بدوري أبطال أوروبا

برشلونة الإسبانى 8 نقاط

بوروسيا دورتموند الألمانى 7 نقاط

إنتر ميلان الإيطالى 4 نقاط

سلافيا براج التشيكي نقتطين.