شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم زياش يقود أياكس أمام ليل في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 أعلن الهولندي تيم هاج المدير الفني لأياكس أمستردام، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ليل في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أونانا Advertisements خط الدفاع: ديست – شورز - مارتينيز – تالفيانكو خط الوسط: مزروعي – زياش – فان دي بيك. خط الهجوم: تاديتش – حمزة لابيض – بروميس. ويمتلك أياكس في رصيده 7 نقاط بالتساوي مع تشيلسي وفالنسيا أصحاب نفس عدد النقاط.

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