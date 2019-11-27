شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ برشلونة ضد بروسيا دورتموند فى لقاء حسم الصدارة والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 يستضيف ملعب"كامب نو"، قمة الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا بين فريقي برشلونة وبروسيا دورتموند الألماني.

وقد أعلن إرنيستو فالفيردى مدرب برشلونة عن تشكيل اللقاء، وجاء كالأتى:- حراسة المرمى:تير شتيجن. خط الدفاع:سيرجيرو روبيرتو-لينجليت-صامويل أومتيتى-جونيرو فيربو. خط الوسط:بوسكيتس-راكيتيتش-دي يونج. Advertisements الهجوم:ليونيل ميسى-لويس سواريز-عثمان ديمبلى. بينما أعلن بروسيا دورتموند عن تشكيله وجاء كالأتى:- حراسة المرمى:بوركى خط الدفاع:سكولز-أكانجى-هاملز-بيسززك خط الوسط:فيتسل-فيجل-أشرف حكيمى-جوريرو-براندت الهجوم:ماركو رويس ويتصدر البارسا المجموعة برصيد ثمان نقاط، بينما بروسيا فى المركز الثانى بسبع نقاط.

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