الكويت تفوز السعودية بثلاثية في خليجي 24

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تغلب المنتخب الكويتي على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .



مباراة الكويت ضد السعودية

بدأ الفرنسي هيرفي رينارد تشكيلة السعودية لمواجهة الكويت في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي كالتالي:

فواز القرني، سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، عبد الإله المالكي، تركي العمار، يحيى الشهري، عبد العزيز البيشي، فراس البريكان.

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل المنتخب الكويتي كالتالي :_

حميد القلاف، سامي الصانع، فهد الهاجري، فهد حمود، مشاري غنام، فهد الأنصاري، سلطان العنزي، عبد الله البريكي، أحمد الظفيري، يوسف ناصر، بدر المطوع.

بدأت أحداث الشوط الأول بتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخبين، وفي الدقيقة 15، سدد يوسف ناصر، مهاجم منتخب الكويت كرة قوية من خارج منطقة جزاء المنتخب السعودي، ولكنها مرت بعيدة عن المرمى خارج الملعب.

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الكويت تتقدم بالهدف الأول

تقدم منتخب الكويت بالهدف الأول في شباك “الأخضر”، خلال الدقيقة 44، بعد تنفيذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت الكرة بالحائط البشري لتصل للاعب بدر المطوع، الذي مرر الكرة خلف المدافعين للمنطلق داخل المنطقة أحمد الظفيري، ليسدد مباشرة على يمين حارس المنتخب السعودي.

الكويت تضاعف النتيجة في نهاية الشوط الأول

وخلال الدقيقة الأولى من عمر الوقت بدل الضائع، أضاف لاعبو منتخب الكويت الهدف الثاني في مرمى نظيره السعودي، بعد تمريرة بينية رائعة بن بدر المطوع إلى سامي الصانع، خلف مدافعي “الأخضر” ليراوغ الأخير الحارس فواز القرني، ومن ثم سدد الكرة بسهولة في المرمى الخالي.

إثارة الدقائق الأخيرة

شهدت العشر دقائق الأخيرة إشتعال المباراة حيث ضاعف مبارك الفنيني النتيجة للكويت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بتسجيل الهدف الثالث ليقضي على آمال الخضر قبل أن يحرز فرسان البركيان هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة بفوز كبير للمنتخب الكويتي كعادة الأرقام التي كانت في صالح الكويتيين.

مباريات المجموعة الأولى

يذكر أن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” قد أقيمت بالأمس وانتهت بفوز منتخب العراق على صاحبة الأرض قطر بثنائية مقابل هدف لمنتخب المجنسين ، وتغلب الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.