شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 يستضيف فريق ليفربول الأنجليزي نظيره نابولي الإيطالي، على ملعب "الأنفيلد"، في أطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

حيث أعلن يورجن كلوب عن تشكيل الريدز في مواجهة الليلة وجاء كالأتي :- حراسة المرمى : أليسون. خط الدفاع : أندري روبيرتسون - فان دايك - لوفرين - جوزيف غوميز. خط الوسط : ميلنر - فابينيو -هندرسون. Advertisements خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينيو - محمد صلاح. بينما جاء تشكيل نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي كالأتي :- حراسة المرمى : أليكس ميريت. خط الدفاع : كوليبالي - مانولاس - نيكولا ماكسيموفيتش. خط الوسط : ماريو روي - بيوتر زيلينكسي - آلان لوريرو - فبيان رويز - جيوفاني دي لورينزو. خط الهجوم : مارتينيز - هيرفينغ لوزانو. ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن ضيفه نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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