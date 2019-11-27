شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول أمام نابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه ليفربول في مواجهة نابولي الليلة على ملعب أنفيلد، في اطار الجولة 5 من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى قيادة هجوم «الريدز» بعد غياب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري للإصابة.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: اليسون بيكر.
خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، ميلنر، هندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني، فيرمنيو، محمد صلاح.
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