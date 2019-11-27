جدة - عمرو شويل نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

يرصد "الخليج 365" نتائج مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء، حيث انتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بنفس النتيجة هدفين لكلا منهما، أسوان فاجأ بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي، وأحبط طنطا رغبة سموحة فى حصد النقاط الثلاثة على ملعب طنطا .

نجح فريق أسوان في مفاجأة بيراميدز بأدائه الرجولي وسط تحديات غياب عبد الله السعيد نجم الفريق المصاب في القدم اليمنى حيث استطاع الفريق الجنوبي في العودة للمباراة مجدداً، حيث أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44 قبل أن يعود أوكري مجدداً ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر المباراة .