شكرا لقرائتكم السفير المصري بتونس يحضر مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السفير المصري في تونس نبيل حبشي وطاقم السفارة المصرية على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاربعاء الذي اقيم على ملعب الجامعة التونسية.

وكان في استقبال السفير المصري في تونس الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تونس والمهندس خالد مرتجي ومحمد الجارحي عضوا مجلس إدارة النادي اللذان حرصا على حضور مران الفريق لدعم الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة النجم الساحلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء بعد غد الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا