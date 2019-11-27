شكرا لقرائتكم قبل مواجهة النجم الساحلي.. إصابة رامي ربيعة في الركبة خلال تدريبات الأهلي بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض رامى ربيعة مدافع الأهلى للإصابة فى الركبة، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا بتونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى بعد غدًا الجمعة، بملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وغادر ربيعة التدريبات متأثرًا بإصابته، وعلى الفور تدخل الجهاز الطبى بوضع "الثلج" على ركبة اللاعب المصابة، ولم يتم الكشف عن حجم الإصابة ومدى جاهزية اللاعب لمواجهة النجم.