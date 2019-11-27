شكرا لقرائتكم قبل مواجهة النجم الساحلي.. إصابة رامي ربيعة في الركبة خلال تدريبات الأهلي بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر ربيعة التدريبات متأثرًا بإصابته، وعلى الفور تدخل الجهاز الطبى بوضع "الثلج" على ركبة اللاعب المصابة، ولم يتم الكشف عن حجم الإصابة ومدى جاهزية اللاعب لمواجهة النجم.
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