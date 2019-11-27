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جدة - عمرو شويل أهداف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء 27-11-2019



يستعرض "الخليج 365" أهداف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء، حيث أقيمت مباراتين في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، جاءت الأولى بين نادي طنطا وسموحة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، وجاءت نتيجة المباراة الثانية بين أسوان وبيراميدز 2/2 أيضا .

نجح فريق أسوان في مفاجأة بيراميدز بأدائه الرجولي وسط تحديات غياب عبد الله السعيد نجم الفريق المصاب في القدم اليمنى حيث استطاع الفريق الجنوبي في العودة للمباراة مجدداً، حيث أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44 قبل أن يعود أوكري مجدداً ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 من عمر المباراة . Advertisements

خطف نادى طنطا نقطة من فريق سموحة بعد أحراز هدف فى الدقيقة 92 لتنهى المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منفاسات فى إطار مؤجلات الجولة السادسة من بطولة الدورى، حيث تقدم حسام حسن مهاجم سموحه لفريقه فى الدقيقة الخامسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء اسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع ، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر .