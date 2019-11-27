شكرا لقرائتكم أهداف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أهداف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء 27-11-2019
يستعرض "الخليج 365" أهداف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء، حيث أقيمت مباراتين في الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، جاءت الأولى بين نادي طنطا وسموحة وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، وجاءت نتيجة المباراة الثانية بين أسوان وبيراميدز 2/2 أيضا .
خطف نادى طنطا نقطة من فريق سموحة بعد أحراز هدف فى الدقيقة 92 لتنهى المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منفاسات فى إطار مؤجلات الجولة السادسة من بطولة الدورى، حيث تقدم حسام حسن مهاجم سموحه لفريقه فى الدقيقة الخامسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء اسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع ، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر .
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.