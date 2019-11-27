شكرا لقرائتكم لاعبو الاهلي يخوضون تدريبات قوية بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويختتم الأهلي استعداداته غدا على استاد رادس الذي يحتضن مواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
في الوقت الذي عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين على هامش المران شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة النجم الساحلي.
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