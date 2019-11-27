أسوان يهدي الصدارة للأهلي بتعادله مع بيراميدز









اسماء السيد - أهدى أسوان صدارة الدوري المصري لكرة القدم للأهلي، بتعادله مع مضيفه بيراميدز 2-2 الاربعاء بملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السادسة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة بفارق الاهداف عن الاهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والمصري، في حين رفع اسوان رصيده الى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

سجل لبيراميدز الغاني جون انتوي (7) ومحمد فاروق (45)، ولأسوان الاثيوبي اوميد اوكري (43 و75).

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واقتنص طنطا نقطة ثمينة بتعادله المثير مع ضيفه سموحة، بعدما حول تأخره بهدفين الى تعادل في الوقت القاتل 2-2 على إستاد طنطا.

تقدم سموحة بهدفين عن طريق هدافه حسام حسن (5 و11)، وقبل نهاية الشوط الاول قلص اسلام فؤاد النتيجة لطنطا (43)، ثم ادرك احمد جمال التعادل لأصحاب الارض في الوقت القاتل (90+4).

ورفع سموحة رصيده الى 6 نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن طنطا العاشر بنفس رصيد النقاط.