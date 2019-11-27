شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف بيراميدز وأسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقتنص فريق أسوان نقطة التعادل من بيراميدز بعد التعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

أحرز الغانى جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44، ثم أحرز أوكرى الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 75، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 12، فى المركز الثانى بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف بينما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الخامسة فى المركز الرابع عشر، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 أهداف.

بهذا التعادل بين بيراميدز وأسوان يستمر الأهلى على صدارة جدول الدورى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.