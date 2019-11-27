شكرا لقرائتكم خبر عن طهطا توقف انتصارات البنك الأهلى.. والرجاء يهزم الحمام 4 / 3 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طهطا بقيادة أسامة البلم فى إيقاف انتصارات البنك الأهلى بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى ختام مباريات الجولة السادسة لـ المجموعة الأولى للقسم الثانى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز الأول للمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف وتليفونات بنى سويف أصحاب المركزين الثانى والثالث بجدول المجموعة، بينما ارتفع رصيد طهطا إلى 4 نقاط وما زال فى المركز الأخير.

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وفى المجموعة الثالثة أقيمت اليوم مباراة بين الرجاء وشقيقه الأصغر الحمام فى مستهل مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة ونجح أبناء الرجاء فى الفوز 4 / 3 على الحمام ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ويرتقى لصدارة المجموعة مؤقتًا فى انتظار نتائج المنافسين غدا ، بينما تجمد رصيد الحمام عند 4 نقاط فى المركز العاشر .