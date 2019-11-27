شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، مباريتين في الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري ، حيث تعادل طنطا مع نظيره سموحة ، بينما تعادل أيضاً بيراميدز مع فريق أسوان .
طنطا يتعادل مع سموحة 2/2 فى الوقت القاتل
تعادل سموحة مع طنطا بهدفين لمثليها فى مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة السادسة للدورى.
تقدم حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة الخامسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر.
أسوان يمنع بيراميدز من الصدارة ويُبقى الأهلى على قمة الدورى
وأحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44، ثم أحرز أوكرى الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 75، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 12، فى المركز الثانى بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف بينما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الخامسة فى المركز الرابع عشر، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 أهداف.
بهذا التعادل بين بيراميدز وأسوان يستمر الأهلى على صدارة جدول الدورى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.
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