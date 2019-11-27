شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على أسوان بثنائية فى شوط أول مثير .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وأسوان التى تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدورى، بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وأحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من مهدى سليمان، عمر جابر، محمد حمدى، وليفرد كانون، نبيل دونجا، ايرك تراورى، محمد فاروق، اسلام عيسى، جون انطوى، على جبر، رجب بكار.

فيما أعلن مجدى عبد العاطى تشكيل أسوان والذى ضم كلاً من مسعد عوض، طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمود نعيم، عبد الرحمن جمعة، هيثم الفيل، أحمد الصغيرى، حسن الننى، أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكرى.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 ولم يخسر وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.





























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