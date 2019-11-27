شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدورى المصرى شهد عدد من التغيرات بعد إقامة مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، في الجولة السادسة حيث تعادل طنطا مع نظيره سموحة ، بينما تعادل أيضاً بيراميدز مع فريق أسوان .

واستمر الأهلي في صدارة جدول الدوري برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الخامسة فى المركز الرابع عشر، وارتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر.



جدول الدوري

طنطا يتعادل مع سموحة 2/2 فى الوقت القاتل

تعادل سموحة مع طنطا بهدفين لمثليها فى مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة السادسة للدورى.

تقدم حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة الخامسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر.

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أسوان يمنع بيراميدز من الصدارة ويُبقى الأهلى على قمة الدورى

حقق فريق أسوان مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.