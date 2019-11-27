شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: مُحبط بسبب التعادل مع أسوان وأتحمل جزء من المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، عن استيائه بعد التعادل مع أسوان بنتيجة 2/2 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

أضاف ديسابر فى تصريحاته لقناة "أون سبورت" إنه محبط من تلك النتيجة، خاصة وأن أداء بعض اللاعبون لم يكن على ما يرام، لافتًا إلى إنه يتحمل جزء من تكلك المسئولية نظرًا لاختياره العناصر التي شاركت فى لقاء اليوم.

تابع المدير الفني لبيراميدز حديثه مؤكدًا أن فترة توقف مسابقة الدوري ادت لإحداث هبوط فى مستوى اللاعبين وفقدانهم جزء مهم من حساسية المباريات، مشيرًا إلى إنه من المنتظر أن يستعيد الفريق مستواه مع الوقت، لافتًا إلى أن غياب عبد الله السعيد أثر بالسلب على مستوى الفريق خاصة وإنه لاعب صاحب موهبة، ويجب علينا أن نعوض غيابه.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 12، فى المركز الثانى بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف بينما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الخامسة فى المركز الرابع عشر، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 أهداف.

بهذا التعادل بين بيراميدز وأسوان يستمر الأهلى على صدارة جدول الدورى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.