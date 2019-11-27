شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السادسة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق البنك الأهلى تصدره لقمة المجموعة الاولى بالقسم الثانى بالرغم من تعادله سلبيا خارج ملعبه أمام طهطا فى الجولة السادسة للمجموعة . بهذه النتيجة ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز الأول للمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن بنى سويف وتليفونات بنى سويف أصحاب المركزين الثانى والثالث بجدول المجموعة ، بينما ارتفع رصيد طهطا إلى 4 نقاط ومازال فى المركز الاخير . بينما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن النتائج التالية :- المنيا 3– 1ديروط Advertisements بنى سويف 2 – 1 الإعلاميين الألومنيوم 1 – 0 بترول أسيوط سوهاج 1 – 0 الفيوم شبان قنا 0 – 1تليفونات بنى سويف

المجموعة الأولى

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