شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنبي يحتفل بأسامة جلال بعد التتويج مع المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم نادي انبي احتفالية، للاعبه أسامة جلال مداف الفريق والمنتخب الأولمبي بحضور المهندس اشرف بهاء رئيس مجلس إدارة شركة إنبي وزكريا السيد رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي البترولي.

حضر الاحتفالية جهاز الفريق وجميع اللاعبين وفي كلمه مقتضبه لرئيس شركة إنبي أوضح إن مساهمة اسامه جلال مع المنتخب الاوليمي اسعدت الجميع وانه سيداوم علي متابعة الفريق بينما هنأ رئيس النادي لاعبي الفريق بالفوز علي الزمالك في الدوري و طالبهم بأهمية تحسين نتائج الفريق و بذل المزيد من الجهد.

وكان أسامة جلال قد شارك مع المنتخب الأولمبي في التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



تكريم اسامة جلال 1

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تكريم اسامة جلال 2