شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 حتى الأن من الفرق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح 62 لاعبا ولاعبة في التأهل حتى الآن إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، يمثلون 12 اتحاد رياضي .

كان أخر المتأهلين حتى الأن منتخب مصر الاولمبي الذي نجح في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام التي إستضافتها مصر مؤخرا وحجز تذكرة التأهل لأولمبياد طوكيو.

الاتحادات التي تأهلت حتى الأن هي:

- الخماسي الحديث: لاعب ولاعبه فردي

- الرماية: أحمد زاهر "الحفره" وعزمي محلبه "اسكيب" وأسامة السيد "بندقية" ويوسف حلمي "بندقية" وسامي عبدالرازق "مسدس هواء" وعبدالعزيز محلبه "حفرة" ومصطفى حمدي "اسكيب" وشيماء حشاد "بندقية" وماجي عشماوي "حفره" والزهراء شعبان "بندقية" رضوى عبداللطيف " مسدس هواء"

- السباحة : علي خلف الله ومروان القماش وأحمد أكرم وفريده عثمان سباحة قصيرة والسباحة التوقعيه فريق وزوجي

- تنس الطاولة: رجال فرق 3 لاعبين وسيدات فرق 3 لاعبات

- القوس والسهم : لاعب فردي ولاعبه فردي

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- التنس الأرضي: محمد صفوت وميار شريف

- الكانوي : رجال فردي وسيدات فردي

- المصارعة : محمد إبراهيم السيد وزن 67 كجم مصارعة روماني

- الشارع بلاعب ولاعبه

- التجديف: محمد عبدالخالق البنا

- الفروسية : فريق القفز ثلاثة لاعبين

- كرة القدم : 18 لاعب

إجمالي عدد المتأهلين من الألعاب عدد 41 لاعبا و21 لاعبه بإجمالي عدد 62 من الجنسين.

مازال هناك فرص تأهيل أخرى خلال الأشهر القادمة في باقي الاتحادات