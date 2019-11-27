تعرف علي المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 حتى الأن من الفرق المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الاتحادات التي تأهلت حتى الأن هي:
- الخماسي الحديث: لاعب ولاعبه فردي
- الرماية: أحمد زاهر "الحفره" وعزمي محلبه "اسكيب" وأسامة السيد "بندقية" ويوسف حلمي "بندقية" وسامي عبدالرازق "مسدس هواء" وعبدالعزيز محلبه "حفرة" ومصطفى حمدي "اسكيب" وشيماء حشاد "بندقية" وماجي عشماوي "حفره" والزهراء شعبان "بندقية" رضوى عبداللطيف " مسدس هواء"
- السباحة : علي خلف الله ومروان القماش وأحمد أكرم وفريده عثمان سباحة قصيرة والسباحة التوقعيه فريق وزوجي
- تنس الطاولة: رجال فرق 3 لاعبين وسيدات فرق 3 لاعبات
- القوس والسهم : لاعب فردي ولاعبه فردي
- التنس الأرضي: محمد صفوت وميار شريف
- الكانوي : رجال فردي وسيدات فردي
- المصارعة : محمد إبراهيم السيد وزن 67 كجم مصارعة روماني
- الشارع بلاعب ولاعبه
- التجديف: محمد عبدالخالق البنا
- الفروسية : فريق القفز ثلاثة لاعبين
- كرة القدم : 18 لاعب
إجمالي عدد المتأهلين من الألعاب عدد 41 لاعبا و21 لاعبه بإجمالي عدد 62 من الجنسين.
مازال هناك فرص تأهيل أخرى خلال الأشهر القادمة في باقي الاتحادات
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