شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 27/11/2019 ، اقامة مباريتين في الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري ، حيث استضاف فريق طنطا نظيره سموحة ، بينما واجه بيراميدز ، فريق أسوان علي ملعب الدفاع الجوري .

طنطا يتعادل مع سموحة 2/2 فى الوقت القاتل

تعادل سموحة مع طنطا بهدفين لمثليها فى مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة السادسة للدورى.

تقدم حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة الخامسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر.

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حقق فريق أسوان مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.