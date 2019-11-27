شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شيك بـ15 ألف يورو وعقد جديد يكشفان حقيقة افتعال أزمة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي، كواليس أزمة قيد وعلاج مؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر، الذي تم رفع أسمه من قائمة الفريق في الموسم الجاري، بعد إصابته بمرض يحتاج لعدة أشهر للتعافي منه والعودة من جديد للتدريبات.

وأكد المصدر أن الأهلي أرسل منذ ثلاثة شهور إخطارًا لكل اللاعبين الذين لن يتم قيدهم في قائمة الفريق للموسم الجديد بعدم القيد فى القائمة وهو إجراء روتينى وفقا للوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى يتسنى لأى لاعب منهم التعاقد مع أي نادٍ جديد.

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