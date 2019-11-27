شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل مع سموحة 2/2 فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل سموحة مع طنطا بهدفين لمثليها فى مباراة مثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد طنطا الرياضى، ضمن فعاليات الجولة السادسة للدورى.

تقدم حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة الخامسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 10، قبل أن يعود إسلام فؤاد مهاجم طنطا فى تقليص الفارق فى الدقيقة 43 من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها اللاعب فى المرمى مباشرة، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح محمد جمال ميدو فى إحراز هدف التعادل لطنطا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد سموحه إلى 6 نقاط ويرتقى للمركز التاسع، بينما ارتفع رصيد طنطا عند 6 نقاط أيضا فى المركز العاشر.

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سموحه وطنطا

جاء تشكيل طنطا على النحو التالى "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد".

وقد تضامن حسام حسن مع زميله مؤمن زكريا بتقليد حركته الشهيرة عقب إحرازه لهدف فريقه الأول فى مرمى أبناء السيد البدوى كنوع من التدعيم المعنوى لصانع ألعاب الأهلى.



سموحه وطنطا

وفى الشوط الثانى هدأ إيقاع اللعب تماما بسبب ارتكان لاعبى سموحة للدفاع للحفاظ على النتيجة والخوف من إحراز هدف التعادل، بينما حاول لاعبو طنطا إدراك هدف التعادل بشتى الطرق إلا أنهم فشلوا فى الكرة الأخيرة بعدما نجح مدافعو سموحة فى إخراج كل الكرات حتى جاءت الدقيقة الأخيرة التى أعلنت عن إحراز محمد جمال ميدو هدف التعادل لطنطا.