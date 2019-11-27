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النجم الساحلى يُكرم رمضان صبحي قبل موقعة الجمعة بدورى الابطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام نادي النجم الساحلي التونسي بتكريم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي بعد قيادته المنتخب للتتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت خطوة التكريم ترسيخا للعلاقات القوية التي تجمع النادي الأهلي بنظيره النجم الساحلي التونسي وتدعيما للعلاقات الطيبة التي تجمع جماهير الناديين.

رمضان صبحى
رمضان صبحى

 

وأعرب سفيان الوردي عضو الهيئة فى نادي النجم الساحلي التونسي عن سعادته بتكريم ناديه لرمضان صبحي، مضيفا تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق، ومن ثم جاءت فكرة تكريم نجمه رمضان صبحي والتأكيد على أصالة العلاقة مع النادي الأهلي و مسؤوليه".

وأوضح أن يجب أن تكون تحت شعار الأخلاق أولا ، ومن ثم بدأنا إطلاق مبادرة تكريم منافسينا قبل تكريم لاعبينا من أجل خلق روح رياضية عالية تبقي شعار المراحل القادمة.

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وشدد عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي على  أن ناديه حريص على مساندة الأهلي منذ الوصول إلى العاصمة التونسية مؤكدًا علي ثقته الشديدة في أن يلقي ناديه معاملة طيبة مماثلة في لقاء العودة في مصر.

وأضاف أن النجم الساحلي التونسي يتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ويكن كل تقدير واحترام للنادي الأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة.

النجم الساحلى
النجم الساحلى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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