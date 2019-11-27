تدريبات تأهيلية لطارق حامد فى أثيوبيا استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طارق حامد مدافع وسط الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق على هامش تدريبات الفريق بملعب السلام بأديس أبابا بالعاصمة الأثيوبية . فيما اكتفى عمر السعيد وأحمد سيد زيزو ثنائى الزمالك بخوض مران خفيف بالجري حول الملعب بسبب الإجهاد الذي يعانيان منه عقب مشاركتها فى لقاء إنبى الأخير بالدورى . ويخوض الزمالك مرانه اليوم بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي. ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وتمكث بعثة الزمالك ترانزيت فى العاصمة الأثيوبية اديس أبابا قبل أن يستكمل رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى يوم السبت المقبل فى أولى مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا . وقد اصطحب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك 22 لاعبا وهم : Advertisements محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.

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