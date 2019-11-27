شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يمنع بيراميدز من الصدارة ويُبقى الأهلى على قمة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق أسوان مفاجأة من العيار الثقيل وتعادل مع بيراميدز بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

وأحرز الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك أسوان بالدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم أحرز أوميد أوكرى هدف التعادل لأسوان فى الدقيقة 43، ولم يمر سوى دقيقة واحدة ونجح محمد فاروق فى إعادة التقدم لبيراميدز وأحرز الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 44، ثم أحرز أوكرى الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 75، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 12، فى المركز الثانى بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف بينما ارتفع رصيد أسوان للنقطة الخامسة فى المركز الرابع عشر، بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 أهداف.

بهذا التعادل بين بيراميدز وأسوان يستمر الأهلى على صدارة جدول الدورى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون.. مهدى سليمان، عمر جابر، محمد حمدي، وليفرد كانون، نبيل دونجا، ايرك تراوري، محمد فاروق، اسلام عيسى، جون انطوى، على جبر، رجب بكار.

فيما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من.. من مسعد عوض، طارق أبو العز، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمود نعيم، عبد الرحمن جمعة، هيثم الفيل، أحمد الصغيرى، حسن الننى، أحمد عبد الظاهر، أوميد أوكرى.













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