سوبر كورة يكشف خطة الغندور لإخماد فتنة ترتيب القائمة الدولية للحكام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية جهود كبيرة لاحتواء أزمة ترتيب الحكام الكبار فى القائمة الدولية الجديدة لعام 2020، والتى تفجرت الشهر الماضى عقب إرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم الشهر الماضى. ويسعى ياسر عبد الرؤوف وتامر درى لاحتواء غضب جهاد جريشة والذى أشتكى كثيرا من تعرضه لظلم ، وعدم جواز ابعاده عن صدارة الترتيب فى القائمة الدولية المصرية لدى الفيفا ، حيث يؤدى ذلك لتقليل فرص مشاركاته فى البطولات الكبرى . لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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