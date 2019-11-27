شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف خطة عصام الحضرى لاقتحام عالم التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرسم الأسطورة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، خطته نحو تحقيق حلمه الجديد واقتحام عالم تدريب الحراس وخاصة حراس مرمى الفراعنة، بعد أن كان على بعد خطوة من تلك المهمة قبل أن ينضم أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الحالي للجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

ورفض "الحضري" إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.

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