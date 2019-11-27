شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة مدربات الكرة النسائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لتعليم أساسيات التدريب في كرة القدم للناشئات لمدربات الكرة النسائية بمصر.

تقام الدورة التدريبية لمدة أربعة أيام حتي يوم 30 نوفمبر برعاية الاتحاد النرويجي لكرة القدم بقيادة هانز فينستيد رئيس المحاضرين وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم متمثلا في الدكتور سحر عب،الحق عضو مجلس الادارة والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وعبداللطيف امام عضو لجنة تطوير الكرة النسائية والسيد يول المحاضرالدولي والمدير الفني منتخب النرويج الأول سابقا والسيدة آن المحاضرة الدولية ولاعبة منتخب النرويج سابقا مدربه حاليا وهيبات رشيد منسق الكورس ومصطفي منير المدرب العام للمنتخب المصري للكرة النسائية تحت 20 سنة ويشارك في الدورة التدريبية 24 مدربة من 12 ناديا.

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وأعطت سحر عبدالحق اشارة البدء في فعاليات الدورة وبدات بمحاضرة نظرية القاها السيد يول والسيدة ان وتحدثا عن كيفية التعامل مع الاعمار السنية الصغيرة وتعليمهم مهارات كرة القدم باسلوب علمي تربوي ثم اقامة محاضرة عملية في الملعب لتلقين المدربات بعض مهارات التدريب.

وقالت عبدالحق انها تسعي لاقامة مثل هذه الدورات التدريبية ضمن خطة تطوير الكرة النسائية كما كشفت قيام المعهد البريطاني باقامة دورة تدريبية لمدربات الكرة النسائية بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري قريبا.