لوكاس مورا يطلق تصريح ناري بشأن مورينيو

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

صرح البرازيلي "لوكاس مورا" لشبكة "سكاي سبورتس" بعض التصريحات يغازل فيها مدربه الجديد جوزيه مورينيو الذي تولي قيادة توتنهام منذ مبارتين وحقق لهم الفوز .



وقال مورا أنا سعيد لأنه يحبني، وقال لي إنه يتمنى أن أساعده في تجربته.. من المهم للغاية أن أحظى بثقة المدرب".

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وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي دائمًا، فأنا سعيد بالفرصة التي منحها لي، أعتقد أن الجميع يعرف من هو مورينيو، لست بحاجة إلى التحدث عنه".

وتابع ، كل لاعب يريد اللعب، لا يهم المركز الذي سيشارك فيه، لكن الجميع يعلم أنني لا أجيد في مركز رأس الحربي، إنه ليس أفضل مركز لي".

وارتبط اسم لوكاس مورا بالانتقال إلى ريال مدريد، عندما كان مورينيو مديرًا فنيًا للميرنجي، حيث كان وقتها يلعب في ساو باولو، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان.