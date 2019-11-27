شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يجهز مفاجأة مدوية للزعيم بعد التتويج والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 نجح الهلال السعودي في الفوز علي نظيره أوراوا الياباني بثلاثية نظيفة في نهائي بطولة دوري أبطال اسيا ، وحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه .

Advertisements ووعد تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بإقامة حفل ضخم، غدا الخميس، احتفالا بتتويج فريق الهلال بلقب دورى أبطال أسيا، للمرة الثالثة فى تاريخه. ونشر آل شيخ تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا:" حفل الهلال غداً سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الاوسط". يلعب الهلال السعودى مع الترجى التونسى يوم 14 ديسمبر المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى قطر.

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