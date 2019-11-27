أوكري يحرم بيراميدز من اعتلاء صدارة الدوري المصري

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

انتهت منذ لحظات قليلة مباراة أسوان ومضيفه بيراميدز ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلها، حيث المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الأربعاء.

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وسجل أهداف بيراميدز كلا من، جون أنطوي ومحمد فاروق بالدقيقتين ٧ و٤٥ من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أسوان عبر نجمه أوميد أوكري خلال الدقيقة ٤٣ و٧٥.

بهذه النتيجة يتساوى بيراميدز في عدد النقاط مع المتصدر الأهلي لكل منهما ١٢ نقطة، إلا أن الصدارة تظل لبطل الموسم الماضي بفارق الأهداف، فيما رفع أسوان رصيده للنقطة الخامسة بالمركز الرابع عشر.