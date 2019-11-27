شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة فالنسيا وتشيلسي والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 يستضيف نادي فالنسيا الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي بملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيل فريقه للمباراة وجاء كما يلي: كيبا أريزابالاجا سيزار أزبليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - ريس جيمس نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش Advertisements ويليان - تامي أبراهام - كريستيان بوليسيتش فيما كشف ألبيرت سيلاديس المدير الفني لفالنسيا عن تشكيل فريقه الذي جاء كما يلي سيلسين خوزيه جايا - جابريل باوليستا - إيزيكيل جاراي - خاومي كوستا كارلوس سولير - دانيل فاس - داني باريخو - فيران توريس رودريجو - ماكسي جوميز.

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