61 سيارة في سباقات رالي الرياض اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

ُيعطي رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل اليوم، شارة انطلاق الجولة الرابعة لرالي الرياض «تويوتا للراليات الصحراوية» عند الثالثة عصرا في الدرعية.

وتشارك 61 سيارة في السباق منها 14 من فئة العربات الصحراوية الخفيفة «باغي» وشاحنة واحدة، و35 دراجة نارية من ذوات العجلتين والأربع عجلات، علما بأن الرالي مصنف ضمن الراليات الصحراوية القصيرة «باها».

وعلى الرغم من أن البطولة حديثة نسبية إلا أنها مستمرة في جذب أبرز الأسماء فيها، وبمختلف فئاتها، السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين والأربع عجلات «كواد»، وذلك ضمن تحضيرات المشاركين لخوض رالي داكار السعودية 2020.