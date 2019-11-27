السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة
ُيعطي رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل اليوم، شارة انطلاق الجولة الرابعة لرالي الرياض «تويوتا للراليات الصحراوية» عند الثالثة عصرا في الدرعية.
وتشارك 61 سيارة في السباق منها 14 من فئة العربات الصحراوية الخفيفة «باغي» وشاحنة واحدة، و35 دراجة نارية من ذوات العجلتين والأربع عجلات، علما بأن الرالي مصنف ضمن الراليات الصحراوية القصيرة «باها».
وعلى الرغم من أن البطولة حديثة نسبية إلا أنها مستمرة في جذب أبرز الأسماء فيها، وبمختلف فئاتها، السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين والأربع عجلات «كواد»، وذلك ضمن تحضيرات المشاركين لخوض رالي داكار السعودية 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر 61 سيارة في سباقات رالي الرياض اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.