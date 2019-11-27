عملية العويس.. الأحد المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يجري الحارس الدولي محمد العويس عملية جراحية الاحد المقبل، لتثبيت عظمة الوجه بعد الإصابة الكبيرة التي تعرض لها خلال لقاء فريقه الأهلي مع الفيصلي السبت الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم
واطمأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على حالة العويس الصحية، عبر اتصال تليفوني بعد سماح الأطباء له باستخدام الهاتف، متمنيا نجاح العملية المقررة الأحد المقبل.
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