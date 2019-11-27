المفاجآت تشعل التنافس مبكرا في خليجي 24

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما فاجأ المنتخب العراقي الجميع بفوزه المثير على مضيفه القطري بهدفين لهدف في افتتاح بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين «خليجي 24»، بات واضحا أن المنتخب الإماراتي الذي اكتسح اليمن بثلاثة أهداف سيكون أحد المرشحين الأقوياء على اللقب الجديد.

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وأشعلت المفاجآت التنافس المبكر في خليجي 24، حيث بدا التنافس المبكر بين الإمارات والعراق على صدارة المجموعة الأولى، فيما سجل أسود الرافدين أسمهم كأصحاب لأول هدف في البطولة عبر اللاعب محمد قاسم ماجد، الذي سجل الهدف الأول للنسخة الـ24 في مرمى قطر، بالدقيقة الـ18، وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بعد تسع دقائق.

واعتبر يوسف جابر قائد المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم أن فريقه حقق الهدف المطلوب خلال مواجهة اليمن في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى، وقال «سعداء بالانتصار في بداية المشوار وبغض النظر عن الأداء والمستوى الفني لكن المهم هو تحقيق الفوز».

في المقابل، اعتبر أحمد الحيفي لاعب المنتخب اليمني نقص الخبرة السبب في خسارة فريقه، وقال «رغم الخسارة بثلاثية أمام الفريق الإماراتي لكنه قدم مستوى طيبا وظهر في أوقات كثيرة من المباراة ندا للفريق الإماراتي القوى».