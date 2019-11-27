تراشق داكوستا مع الحائلي يحيله للانفرادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

ألقى التراشق اللفظي بين رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي والمحترف المغربي مروان داكوستا بظلاله على اللاعب مساء أمس، حيث قرر المشرف العام على الفريق الكروي الأول أحمد كعكي حسم 15% من راتب اللاعب هذا الشهر، إضافة لتحويله للتدريبات الانفرادية لمدة أسبوع.

وكان عدد من منسوبي الاتحاد من فنيين وإداريين حاولوا تهدئة الأمور والإصلاح بينهما لتخفيف الأزمات المتعاقبة في الفريق، إلا أن تأدية اللاعب للمران منفردا أطاحت بكل جهود الصلح التي بذلت وزادت الأمور تعقيدا.

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وكانت بداية الأحداث دارت عقب مواجهة الاتحاد والاتفاق في الدوري، حيث واجه داكوستا فور دخول رئيس النادي لغرفة تبديل الملابس وبصوت مرتفع مطالبا بالمكافآت المالية والرواتب المتأخرة، واستعرض الإشكالات العائلية للاعب الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو مما أثار ذلك غضب الرئيس.

وفي إطار تحفيز اللاعبين ورفع الروح المعنوية لديهم سيتم تسليمهم مبلغ 10 آلاف ريال لكل لاعب بمناسبة الفوز على الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبات الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد وحيدا بـ5 محترفين أجانب يمثلونه في اللقاءات الرسمية، بعد أن غادر المحترف التشيلي لويس خمينيز من الفريق بعد سلسلة انتقادات الجماهير له ليتخذ قرارا بالمغادرة نهائيا، عقب خروج النادي من دوري أبطال آسيا للأندية المحترفة من دور الثمانية على يد الهلال.

وفجر المحترف الأرجنتيني ايميليانو فيتشيو صباح أمس الأول، مفاجأة صادمة لمحبي العميد ليكن ثاني المغادرين بعد أن أعلن عن الإشكالات التي طالته خلال الأشهر الماضية، من عدم تسلم رواتبه المتأخرة وفصل ابنته من المدرسة لعدم ثبوت هويتها كمقيمة.