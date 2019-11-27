6 كؤوس سوبر إسبانية في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

كشفت صحيفة Sport الكاتالونية في عددها الالكتروني أمس تفاصيل مهمة عن اتفاقية إقامة السوبر الإسباني في السعودية، وأكدت أن مدة العقد الموقع بين الهيئة العامة للرياضة ممثلة برئيسها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد الإسباني لكرة القدم ممثلا برئيسه الحالي لويس مانويل روبياليس يمتد إلى 6 مواسم وليس 3 كما نشر، بمبلغ إجمالي 240 مليون يورو، سيكون نصيب الأندية منه 180 مليون يورو، فيما تصل نسبة الوسيط، وهي شركة كوزموس لمالكها مدافع برشلونة حاليا جيرارد بيكيه، مبلغ 24 مليون يورو، بمعدل 4 ملايين يورو لكل عام.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن البطولة ستقام بشكل جديد، يتضمن تواجد أندية فالنسيا بطل كأس الملك وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني الموسم الماضي، وقرر الاتحاد الإسباني تعديل نظام البطولة الموسم الماضي عندما لعبت من مباراة واحدة في طنجة المغربية وفاز بها برشلونة 2-1، بعدما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب بين بطل الدوري وبطل الكأس.

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وعادت البطولة إلى الواجهة عام 1982، بعدما لعبت بين عامي 1940 – 1953، وكان أول الأبطال نادي ريال سوسيداد الذي فاز بمجموع مباراتيه مع ريال مدريد 4-1.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولة «13 نسخة» كان آخرها العام الماضي عندما تغلب على إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، أنها سوف تستعين بتقنية خط المرمى للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي تتضمن الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جنبات الملعب.