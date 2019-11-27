بطل العالم للملاكمة: سأصنع التاريخ في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل إلى الرياض، طرفا نزال الدرعية التاريخي للملاكمة، البطلان العالميان أندي رويز جونيور، وأنطوني جوشوا، لدخول معسكر إعدادي قبيل خوض النزال المنتظر 7 ديسمبر المقبل بميدان الدرعية الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وعبر بطل العالم أندي رويز جونيور عن ثقته بنفسه وأدائه في المباراة المرتقبة قائلا: «أشعر أنني في حالة جيدة لخوض هذا النزال، لقد صنعت التاريخ في نيويورك وسأعيد صناعته مجددا في المملكة أمام الجمهور السعودي الذي أتشوق للقائه في مدرجات الحلبة».

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وأضاف رويز: «أنا في أتم الجاهزية لخوض هذا التحدي الكبير أمام جوشوا، وأشعر أنني سأكسب التحدي أمام أنظار العالم، فلقد وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير الذهني والنفسي جعلتني قادرا على الفوز بهذه المواجهة».

من جهته، قال الطرف الثاني في النزال الملاكم آنتوني جوشوا: «ستكون ليلة تاريخية سيتحدث عنها كل من حضرها لأحفادهم مستقبلا، ليلة كتلك الليالي الاستثنائية في الملاكمة، وسأسعى بكل قوة لكسب النزال والتحدي أمام خصم قوي وعنيد».

وأضاف: «أنا سعيد بخوض هذا النزال للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، فلقد أخذت انطباعا رائعا منذ عقد المؤتمر الصحفي قبل أشهر هنا في الدرعية، وجدت الجميع متحمس لهذا النزال ووجدت الشعب السعودي المضياف متحمسا لهذه المواجهة، خاصة القائمين على هذا الحدث الكبير والذين وجدت عملهم المميز على أرض الميدان، وأعدكم جميعا بأنها ستكون ليلة استثنائية وللتاريخ».